Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Csm ha aperto una pratica a tutela di tutti giudici, a partire da quelli della Cassazione, che si sono pronuncia… - bobogiac : Domattina alle ore 10:30 su @radioleopoldait trasmetteremo uno speciale giustizia dedicato al 41 bis, una misura ch… - iconanews : Il caso Cospito alla Consulta il 18 aprile - News24_it : Il caso Cospito alla Consulta il 18 aprile - MarcoMassimili6 : RT @andreasso1951: Quante parole si stanno spendendo sul caso Cospito, mi domando come mai la guerra al 41bis non è iniziata quando la legg… -

E ora il Csm si appresta a scendere in campo a difesa dei giudici che l'hanno presa e di tutti gli altri magistrati che si sono occupati dele per questo sono stati destinatari di ...... piazza e negozi di tante nostre città per la nota vicenda che ha riguardato quel delinquente diIn questole IRRUZIONI degli anarchici, queste si vere irruzioni, non hanno ...Intanto è stata aperta al Consiglio superiore della magistratura una pratica a tutela dei giudici che si sono occupati deldi. La richiesta, avanzata dal gruppo di magistratura ...

Caso Cospito, il Comitato di bioetica risponde a Nordio: nessun trattamento contro la sua volontà Fanpage

La condanna all'ergastolo oppure a una pena tra i 21 e i 24 anni: sarà questo l'effetto pratico che discenderà dalla pronuncia che la Corte costituzionale si accinge a prendere tra poco più di un mese ...Roma, 8 mar. (Adnkronos) - La Corte costituzionale ha fissato per il 18 aprile l’udienza sul caso di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis e in sciopero della fame da oltre 4 mesi. L’udienza ...