Il calcio piange Italo Galbiati | era lo storico vice di Fabio Capello

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il, che è morto oggi a 85 . Ex mezzala di Inter, Lecco e Como, per decenni è statodi, accompagnandolo nelle esperienze sulle panchine di Milan, Roma,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ACMonza : AC Monza piange Italo Galbiati e si unisce al dolore della famiglia.?? Giocatore, allenatore e scopritore di talent… - tuttosport : Il calcio piange Italo Galbiati. Da giocatore ha indossato le maglie di Inter, Reggina, Lecco e Como. Da tecnico ha… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Il calcio piange Italo Galbiati: lo storico vice di Capello è scomparso a 85 anni ?? - andreafabris96 : RT @ACMonza: AC Monza piange Italo Galbiati e si unisce al dolore della famiglia.?? Giocatore, allenatore e scopritore di talenti, un maest… - grafuio : RT @ACMonza: AC Monza piange Italo Galbiati e si unisce al dolore della famiglia.?? Giocatore, allenatore e scopritore di talenti, un maest… -

Nato a Busalla in provincia di Genova il 10 gennaio 1942, negli anni '60 Calleri giocò in Serie B con le maglie di Novara, Monza e Lazio Roma, 8 mar. - Il mondo della scomparsa di Gianmarco Calleri, ex presidente di Lazio e Torino, morto a Roma all'età di 81 anni. Nato a Busalla in provincia di Genova il 10 gennaio 1942, negli anni '60 Calleri ...Braccio destro del tecnico sulle panchine di Milan, Roma, Real Madrid, Inghilterra e Russia Roma, 8 mar. - Il mondo delItalo Galbiati, morto all'età di 85 anni. Per tanti anni è stato il vice di Fabio Capello, sulle panchine di Milan, Roma e Real Madrid e poi di Inghilterra e Russia. Da calciatore, dopo ...Addio allo storico vice di Fabio Capello, con un grande passato anche da calciatore, ex mezzala di Inter, Lecco e Como. Il mondo delItalo Galbiati, una sorta di gemello di 'Don Fabio' che, dopo l'esperienza al Milan, ha seguito alla Roma, alla Juve, al Real Madrid e nelle esperienze con le nazionali di Inghilterra e ...

Calcio in lutto, Torino e Lazio piangono l'ex presidente Calleri - Sportmediaset Sport Mediaset

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Italo Galbiati, ex allenatore del Milan che ci ha lasciati all'età di 85 anni Una notizia di quelle che non vorremmo mai… Leggi ...Il calcio piange Italo Galbiati, che è morto oggi a 85 . Ex mezzala di Inter, Lecco e Como, per decenni è stato vice di Fabio Capello, accompagnandolo nelle ...