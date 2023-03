Il Benfica vola ai quarti di Champions con Joao Mario | ecco la cronaca della vittoria contro il Bruges

(Di mercoledì 8 marzo 2023) LA NOTTE DI TRIONFO DEL: 5 GOL NEL MATCHIL! LaLeague ha regalato una serata da faal, che ha schiantato ilcon un risultato mai visto prima: 5-0! Questa squadra portoghese ha dimostrato ancora una volta di essere in grandissima forma, sia in campionato che in Europa. La partita non ha mai avuto storia. Al termineprima frazione di gioco, ilera già avanti di due gol grazie a Rafa Silva e Goncalo Ramos. Nel secondo tempo, il giovane classe 2001 ha segnato una doppietta da urlo, mostrando la sua incredibile abilità nel fare gol. E poi, le reti dell’ex Intere di David Neres hanno chiuso le porte ai belgi. E pensare che in una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @sportmediaset: Benfica esagerato: travolge il Bruges con una cinquina e vola ai quarti #championsleague - Fprime86 : RT @CorSport: ? Partita senza storia all'Estadio Da Luz. Gol della bandiera del #ClubBrugge nel finale, il #Benfica vola e segna cinque gol… - lucillalilla : RT @CorSport: ? Partita senza storia all'Estadio Da Luz. Gol della bandiera del #ClubBrugge nel finale, il #Benfica vola e segna cinque gol… - NumeroDiez_10 : Il #Benfica vola sulle ali del suo nuovo craque! ?? Gonçalo #Ramos si prende le aquile sulle spalle anche nella not… - De_Sand88 : RT @CorSport: ? Partita senza storia all'Estadio Da Luz. Gol della bandiera del #ClubBrugge nel finale, il #Benfica vola e segna cinque gol… -

5 - 1 per il, cheai quarti di finale ...Al Da Luz, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions trae Brugge: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Da Luz,e Brugge si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League ...... per il podio sfumato, per lo zero in classifica, per il cattivo pensiero di un Verstappen che,... 21:00- Bruges CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 18:45 Lazio - AZ BASKET - EUROLEAGUE 20:00 Berlin ...

Il Benfica vola ai quarti di Champions: Bruges ko, segna anche Joao ... Calciomercato.com

Il Benfica umilia il Club Brugge tra andata e ritorno rifilandogli la bellezza di 7 gol e si qualifica al prossimo turno. Club Brugge nettamente inferiore ma che conferma il periodo negativo che sta a ...Il Benfica travolge il Brugge e vola ai quarti di finale di Champions League. Doppietta di Ramos, reti di Rafa Silva, Joao Mario e David Neres.