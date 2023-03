Il Benfica spazza via il Bruges: 5 - 1! È ai quarti per il secondo anno di fila (Di mercoledì 8 marzo 2023) Joao Mario a dirigere l'orchestra, Gonçalo Ramos nelle vesti di frontman scatenato: l'esame Bruges è superato a pieni voti, adesso il Benfica si candida a diventare la sorpresa della Champions League. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Joao Mario a dirigere l'orchestra, Gonçalo Ramos nelle vesti di frontman scatenato: l'esameè superato a pieni voti, adesso ilsi candida a diventare la sorpresa della Champions League. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Il Benfica spazza via il Bruges: 5-1! È ai quarti per il secondo anno di fila: Il Benfica spazza via il Bruges: 5-1… -