Il 22enne morto in uno scontro in moto: “Se non avesse dimenticato il portafogli sarebbe ancora vivo” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Domenico Antinori, ventidue anni, è morto in un incidente stradale in provincia di Roma. Il giovane era in sella alla sua moto Husqvarna quando, sulla Braccianese Claudia, all’altezza del centro commerciale Kesp, si è scontrato frontalmente con un’auto, una Volskwagn Golf condotta da un uomo. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri di Manziana, la polizia locale e l’avab odv Bracciano. Lo scontro intorno alle 13. Nonostante le manovre di rianimazione, il cuore di Domenico Antinori ha smesso di battere. Si indaga sulle cause del sinistro. Non è esclusa l’ipotesi di una manovra azzardata. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. “Se non si fosse dimenticato il portafogli al distributore dopo aver fatto benzina, Domenico non sarebbe tornato indietro. E forse ... Leggi su tpi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Domenico Antinori, ventidue anni, èin un incidente stradale in provincia di Roma. Il giovane era in sella alla suaHusqvarna quando, sulla Braccianese Claudia, all’altezza del centro commerciale Kesp, si è scontrato frontalmente con un’auto, una Volskwagn Golf condotta da un uomo. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri di Manziana, la polizia locale e l’avab odv Bracciano. Lointorno alle 13. Nonostante le manovre di rianimazione, il cuore di Domenico Antinori ha smesso di battere. Si indaga sulle cause del sinistro. Non è esclusa l’ipotesi di una manovra azzardata. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. “Se non si fosseilal distributore dopo aver fatto benzina, Domenico nontornato indietro. E forse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Chi era Domenico Antinori, il motociclista 22enne morto nell'incidente in via Braccianese - infoitinterno : Chi era Domenico Antinori, il 22enne morto in un incidente in moto sulla Braccianese - infoitinterno : Incidente nel comune di Manziana: è morto Domenico Antinori, 22enne di Sutri - canaledieci : Domenico Antinori, chi era il 22enne morto in un incidente sulla Braccianese - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Si chiamava Domenico Antinori, aveva 22 anni Ha perso la vita in un tragico incidente, verso l'ora di pranzo, all'ingresso d… -