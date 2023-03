Iker Casillas e la conduttrice di InterTv Eva Gini stanno insieme?

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Giorni non certo “di magra” per il gossip. Tra un Eros Ramazzotti che ha trovato un nuovo amore e Ultimo che, stando a Chi, ha chiuso la storia con Jaqueline Luna Di Giacomo (non si sa chi dei due abbia detto addio all’altro o se sia stata una decisione di comune accordo), ecco che arriva anche. L’ex portiere de Real Madrid non aveva dato notizie di sé sul fronte gossiparo dalla fine del suo matrimonio con Sara Carbonero. Ora la news: avrebbe una relazione con ladiEva. Chi lo dice? Alcune pagine di gossip spagnoli basandosi stories Instagram, in realtà non proprio chiarissime, postata da: il cielo di Madrid con i cuori dei colori del Real, un ristorante molto amato da… Insomma, indizi. Sarà ...

Estratto da corriere.itSembra sia nata una nuova storia d'amore nel mondo del calcio. Quella tra, ex portiere del Real Madrid e della Spagna campione di tutto (che festeggiò il Mondiale ...Dopo la fine del matrimonio con la giornalista Sara Carbonero , baciata in mondovisione dopo la vittoria del Mondiale 2010 della Spagna,potrebbe aver trovato un nuovo amore. In Italia, più precisamente a Milano. Alcuni indizi sui social network hanno scatenato la curiosità degli utenti che ormai sono sicuri: l'ex ...Sulla Kings League: "Ho detto ache se mi ritiro presto firmerò per la sua squadra. Il fatto è che non so se ha bisogno di un difensore, alla fine le regole sono così strane". Albiol ...

Iker Casillas ed Eva Gini: gli indizi sul loro flirt direttamente da Madrid la Repubblica

Iker Casillas dopo Sara Carbonero avrebbe scelto un’altra giornalista per una relazione stabile: è Eva Gini, italiana, che lavora a Inter tv. Sui social di lei tanti indizi e a Madrid la loro relazion ...In Spagna i giornali di gossip sono certo che l'ex portiere del Real e la giornalista di InterTv abbiano iniziato una relazione. Loro non hanno ancora ufficializzato ma si seguono sui social ...