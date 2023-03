Ictus | la neuro-tecnologia che restituisce la mobilità

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Secondo Marco Capogrosso, assistente professore di chirurgialogica e co-autore dello studio, questa scoperta è una speranza concreta per le terapie di riabilitazione a seguito di un colpo apoplettico

Si tratta di una- tecnologia che stimola il midollo spinale e migliora la mobilità degli arti superiori, consentendo ai pazienti colpiti da, sia di lieve sia di grave entità, di svolgere ...... possiamo amplificare l'attivita' dei muscoli che sono stati indeboliti dall'. E' importante ... La startup Reach, fondata dall' Università di Pittsburgh e dalla Carnegie Mellon University, ...Questa- tecnologia che in parte riprende la soluzione adottata per ripristinare la mobilità ... hanno detto gli scienziati, "consentendo ai pazienti colpiti da, sia di lieve sia di grave ...

Medicina A Pittsburgh (Usa) Elvira Pirondini, di Sondrio, e il marito hanno messo a punto una tecnica per i colpiti da ictus. Possono tornare a usare mani e braccia paralizzate Lei, Elvira Pirondini, ...