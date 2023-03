(Di mercoledì 8 marzo 2023) Peppeparla di Victor, attaccante del Napoli che piace a tanti club, tra cui molte società di. Il giornalista attraverso optamagazine dice: “Da tempo qualche sirena inglese ronza intorno ad. Le sue caratteristiche fisiche e tecniche lo rendono perfetto per il campionato calcistico più ricco e potente del mondo. Ednonil suo desiderio, il suo, la sua ambizione: giocare in”. Poi si legge: “Osimhem si trova bene a Napoli, è entusiasta dell’affetto dei tifosi e della sua crescita tecnica con Spalletti. Apprezza molto anche l’Osi-mania che si è impadronita dei tifosi: torte, caffè, murales, bandiere e tutto quanto la fervida fantasia partenopea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Iannicelli: “Osimhen non nasconde il sogno Premier League” - napolipiucom : Iannicelli: “Osimhen non nasconde il sogno Premier League” #napoli #OSIMHEN #ForzaNapoliSempre - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Iannicelli: 'Osimhen si trova bene a Napoli, ma la Premier resta il suo sogno...' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Iannicelli: 'Osimhen si trova bene a Napoli, ma la Premier resta il suo sogno...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Iannicelli: 'Osimhen si trova bene a Napoli, ma la Premier resta il suo sogno...' -

Peppe, giornalista, commenta così su Optimagazine le ultime notizie su Victor: 'sta bene a Napoli, ma lavora per giocare in Premier League . Le frasi arrivano dritte al cuore dei ...È il conduttore di Canale 21 Peppea sdoganarla davanti alla telecamera, come condiviso anche sui social.Notizie Napoli calcio - Il giornalista Peppeha detto la sua dopo il successo del Napoli ad Empoli . Empoli - Napoli, il commento diEcco il pensiero del noto giornalista: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Iannicelli: "Osimhen sogna la Premier! Il desiderio dell'attaccante, i ... CalcioNapoli24

Su Optimagazine il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato di Osimhen e del suo sogno di giocare in Premier League: "Da tempo qualche sirena inglese ronza intorno ad Osimhen. Le sue caratteristiche fi ...Su Optimagazine il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato di Osimhen e del suo sogno mai nascosto di giocare in Premier League ...