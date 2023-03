I ‘virus zombie’ sono vivi dopo quasi 50mila anni | lo studio

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Le temperature più alte condizionano il permafrost, lo strato di suolo ghiacciato. Il parziale scioglimento del ‘permagelo’ può influire su virus dormienti da migliaia di. E’ il quadro che delinea la Cnn, citando in particolare le parole di Kimberley Miner, scienziata del clima che lavora al Jet Propulsion Laboratory al California Institute of Technology della Nasa a Pasadena. “Cidiversi elementi preoccupanti in relazione al permafrost, questo mostra davvero perché è estremamente importante mantenere la maggior parte del permafrost il più possibile congelato”, dice. Il permafrost copre un quinto dell’emisfero settentrionale. Lo scongelamento parziale dello strato comporta rischi, come ha evidenziato un altroso, Jean-Michel Claverie, professore emerito di medicina e genomica all’Università di Marsiglia. ...