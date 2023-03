I vipponi fanno un pronostico e fanno il nome di chi potrebbe vincere il GF Vip

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giusy178137351 : RT @ChecchinLuigin4: Stasera vedremo la solita puntata del GFVIP.. Sinceramente i vipponi quest'anno.. Non sono motivati.. Fanno audience… - Peter67mi : RT @TheKateryn: Quanta ipocrisia #GfVip, sono gli autori stessi del programma che hanno superato i limiti massacrando i concorrenti ed esac… - Polinesiafra : RT @TheKateryn: Quanta ipocrisia #GfVip, sono gli autori stessi del programma che hanno superato i limiti massacrando i concorrenti ed esac… - Loredanataberl1 : RT @TheKateryn: Quanta ipocrisia #GfVip, sono gli autori stessi del programma che hanno superato i limiti massacrando i concorrenti ed esac… - cesialion : RT @TheKateryn: Quanta ipocrisia #GfVip, sono gli autori stessi del programma che hanno superato i limiti massacrando i concorrenti ed esac… -

Dipende da quello chevedere. Poi comunque la ramanzina che è stata fatta anche ieri " Poi ... Dopo i litigi furiosi e la divisione in due fazioni, negli ultimi giorni tutti isi sono ...I settesi sentono a rischio eliminazione, ma per loro c'è in serbo una sorpresa: all'... SE TUTTIPACE Negli ultimi giorni, come detto, l'armonia regna sovrana nella casa di Cinecittà. Si ...... la Murgia è stata l'eliminata tra iche erano finiti al televoto. Luca Salatino , nel ... anche perché lì dentro succedono tante cose che magari tiperdere l'attenzione su quello che stai ...

Gf Vip, la finale è il 3 aprile. E ora il gioco si fa duro Dire

Nella puntata di lunedì 6 marzo del Gf Vip si decide il primo finalista del reality e ci saranno nuovi confronti e sorprese per i concorrenti ...Matteo Diamante in una diretta Twitter con i fan ha detto che, per lui, l'ex fidanzata Nikita Pelizon andrà in finale del GFVIP 7 ...