I tifosi del Milan marciano a Londra verso lo stadio del Tottenham VIDEO (Di mercoledì 8 marzo 2023) Saranno circa 3mila i sostenitori del Milan presenti questa sera al Tottenham Stadium per assistere all'atteso ottavo di ritorno di Champions... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Saranno circa 3mila i sostenitori delpresenti questa sera alStadium per assistere all'atteso ottavo di ritorno di Champions...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : I tifosi del Liverpool verranno rimborsati, è la UEFA responsabile per i disordini di Parigi dello scorso giugno.… - CorSport : La partita del campionato turco tra Besiktas e Antalyaspor è stata sospesa al 4' per il lancio in campo da parte de… - tuttosport : I tifosi lanciano sul terreno di gioco tantissimi peluche come regalo per i bambini sfollati dopo il terremoto che… - teozorzoli : Il corteo dei tifosi del #Milan è partito alle 17 da Seven Sisters, direzione stadio per #TottenhamMilan #UCL - Teo42102531 : @AnfetaMilan Cahlanoglu-Kessie Dalot ….nessun giocatore del Milan potrebbe giocare da noi…..così ci spiegavano i tifosi del Bayern d Italia -