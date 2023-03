I Pixel Buds Pro di Google si aggiornano all' audio spaziale

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Disponibile da oggi un nuovo aggiornamento per iPro dicon cui sarà possibile attivare l'. Il sistema renderà l'ascolto più immersivo con i contenuti video....

È in fase di distribuzione un atteso aggiornamento per iPro , gli auricolari true wireless top di gamma di casa Google, che passano ora alla versione 4.30 , rispetto alla precedente 3.14 di ottobre 2022. Le novità sono tutte relative al supporto ...Ma questa volta abbiamo una buona notizia da condividere, lePro hanno finalmente ricevuto il promesso aggiornamento dell'audio spaziale con head tracking (tracciamento della testa). L'...... mentre per quanto riguarda i prodotti potrebbero essere svelati il tanto attesoFoldable e tablet, oltre ad una nuova edizione dellePro, introdotte durante il precedente I/O.

Google ha annunciato l'arrivo dell' audio spaziale con tracciamento del movimento della testa sugli auricolari Pixel Buds Pro (qui la nostra recensione). Gli indizi sull'arrivo di questa funzione sicu ...Google migliorerà l'Audio Spaziale delle ultime Pixel Buds Pro: cosa ci aspetta con il prossimo aggiornamento.