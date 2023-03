I Milwaukee Bucks sono tornati a dominare la regular season (Di mercoledì 8 marzo 2023) Siamo arrivati ormai al quinto anno dell’era Mike Budenholzer sulla panchina dei Milwaukee Bucks e in questo lasso di tempo la squadra del Wisconsin non ha mai chiuso la regular season sotto al terzo posto a Est. Nelle ultime due stagioni, però, i Bucks hanno avuto un approccio più “rilassato” nei confronti della stagione regolare, lasciando per strada partite che normalmente avrebbero vinto pur di mantenere il più possibile in salute i propri giocatori migliori, chiudendo soltanto con il settimo miglior record della lega nel 2020-21 (46-26, terzi a Est) e nel 2021/22 (51-31, sempre terzi nella propria conference). Proprio l’ultima giornata della passata regular season ha mostrato in maniera inequivocabile quanto il coaching staff prediliga mantenere sotto controllo ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Siamo arrivati ormai al quinto anno dell’era Mike Budenholzer sulla panchina deie in questo lasso di tempo la squadra del Wisconsin non ha mai chiuso lasotto al terzo posto a Est. Nelle ultime due stagioni, però, ihanno avuto un approccio più “rilassato” nei confronti della stagione regolare, lasciando per strada partite che normalmente avrebbero vinto pur di mantenere il più possibile in salute i propri giocatori migliori, chiudendo soltanto con il settimo miglior record della lega nel 2020-21 (46-26, terzi a Est) e nel 2021/22 (51-31, sempre terzi nella propria conference). Proprio l’ultima giornata della passataha mostrato in maniera inequivocabile quanto il coaching staff prediliga mantenere sotto controllo ...

