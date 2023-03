I migliori album di Antonello Venditti: Cuore, Sotto Il Segno Dei Pesci e tanti altri (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nei migliori album di Antonello Venditti c’è tutta la parte più romantica e verace del cantautorato italiano. Lui come nessun altro ha saputo raccontare l’Italia attraverso la città eterna, la sua Roma, teatro di tante storie adatte per tutte le età, e non è un caso se oggi Venditti è uno degli artisti che hanno scritto una delle parti più importanti della colonna sonora del Belpaese. I suoi brani compaiono nei film, sui muri delle città più importanti e i suoi spettacoli raccolgono sempre ondate di fan che gli sono devoti come un grande fratello spirituale. Sotto Il Segno Dei Pesci (1978) Sotto Il Segno Dei Pesci viene inserito tra i 100 dischi italiani più ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) Neidic’è tutta la parte più romantica e verace del cantautorato italiano. Lui come nessun altro ha saputo raccontare l’Italia attraverso la città eterna, la sua Roma, teatro di tante storie adatte per tutte le età, e non è un caso se oggiè uno degli artisti che hanno scritto una delle parti più impordella colonna sonora del Belpaese. I suoi brani compaiono nei film, sui muri delle città più impore i suoi spettacoli raccolgono sempre ondate di fan che gli sono devoti come un grande fratello spirituale.IlDei(1978)IlDeiviene inserito tra i 100 dischi italiani più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lore__82 : Album di una bellezza infinita Reznor resta tra i migliori di sempre - NoiSolonoi19 : @pilloledirock Il mio preferito e uno dei loro migliori album - Danilo_Petrelli : @pilloledirock Tra i migliori album dei Queen e certamente uno dei miei preferiti. - tashunkawitko65 : Runaways(americane) e Girlschool(inglesi), due gruppi metal di sole donne in quelli che, secondo me, sono i loro mi… - wonderteez_ : Movement uno dei migliori album degli ateez change my mind ?? -