I Meduza raccontano i nuovi progetti | «Il fattore umano della musica elettronica»

(Di mercoledì 8 marzo 2023) “Nessuno è profeta in patria” e proprio per questo il sold out messo a segno all’Amnesia di Milano ha un sapore più che speciale per i. E pensare che il trio di producer italiani più apprezzato al mondo ai grandi, anzi grandissimi, numeri è piuttosto abituato eppure casa è sempre casa. È dove la bolla in cui vivono e lavorano si trasforma in realtà, come a dire “è successo davvero”. Così, è sulla scia di questo ennesimo successo che Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio hanno annunciato un’altra data milanese. Il prossimo 7 ottobre, infatti, i tre regaleranno un nuovo live show al Fabrique. Di questo appuntamento,loro nuova label Aeterna Records e di tanto altro ci hanno parlato in un lungo incontro. Partiamo dal vostro ultimo sold out in ordine di tempo, nella vostra Milano.Abbiamo viaggiato tanto, e sembra che siamo in giro ...

L''Odizzea' live sarà per il trio lombardo 'un'evoluzione', 'unal completo', visto che sul ... KE2SSftvFU4 'E' solo l'inizio -- Quando sei in America o ai Grammy ti sembra tutto un ...Non per sfizio,, trio milanese fondato da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio diventato negli ultimi cinque anni una delle realtà di spicco della scena dance ...Lo riferisce il sito indipendente, raccontando che vengono offerti salari mensili fra gli ... Altridi essere stati alloggiati in tende militari, ma anche di aver ricevuto la paga in ...

v Meduza, nasce l'etichetta Aeterna Records Rockol.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...«Mettere la bandierina in Italia è una nostra priorità. Non si è mai profeti in patria. Essere qui è un grande traguardo». I Meduza sono considerati ...