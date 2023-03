I giudici hanno riconosciuto a Ivana Moral un risarcimento per il suo lavoro di casalinga, svolto mentre il marito realizzava la sua carriera. Giusto o sbagliato? (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Duecentomila euro a titolo di compenso per il lavoro domestico non retribuito svolto in casa durante gli anni di matrimonio»: è questo il risarcimento che i giudici hanno riconosciuto a Ivana Moral che si è presa cura per 25 anni del marito, delle figlie e della casa. Mario Draghi ringrazia la moglie: «Quante fesserie avrei fatto se non ci fosse stata lei» ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Duecentomila euro a titolo di compenso per ildomestico non retribuitoin casa durante gli anni di matrimonio»: è questo ilche iche si è presa cura per 25 anni del, delle figlie e della casa. Mario Draghi ringrazia la moglie: «Quante fesserie avrei fatto se non ci fosse stata lei» ...

