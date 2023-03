I gemelli più prematuri del mondo Adiah e Adrial Nadarajah sono nati a 126 giorni (Di mercoledì 8 marzo 2023) Due fratellini canadesi, un maschio e una femmina, sono nati a 22 settimane e sono entrati nel Guinness dei primati come i gemelli più prematuri del mondo. Adiah e Adrial Nadarajah sono nati a 126 giorni, superando il precedente record di 125 giorni stabilito nel 2018 da due gemelli nello stato americano dell’Iowa. Una gravidanza normale dura solitamente 40 settimane, il che rende la nascita di Adiah e Adrial prematura di 18 settimane. Se i due bimbi fossero nati anche solo un’ora prima della 22° settimana, l’ospedale non avrebbe tentato misure salvavita. La mamma, Shakina Rajendram, ha detto che ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 8 marzo 2023) Due fratellini canadesi, un maschio e una femmina,a 22 settimane eentrati nel Guinness dei primati come ipiùdela 126, superando il precedente record di 125stabilito nel 2018 da duenello stato americano dell’Iowa. Una gravidanza normale dura solitamente 40 settimane, il che rende la nascita diprematura di 18 settimane. Se i due bimbi fosseroanche solo un’ora prima della 22° settimana, l’ospedale non avrebbe tentato misure salvavita. La mamma, Shakina Rajendram, ha detto che ...

