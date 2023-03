I colleghi su Slack potranno parlare tramite ChatGPT Scriverà bozze di messaggi e riassumerà le conversazioni

Anche un paio di altri mieivedono solo i tweet più vecchi di 5 ore fa su piattaforma iOS. ... Twitter ha licenziato circa 200 persone sabato sera, una settimana dopo chedell'azienda è ...Prima di allora, io e lei avevamo parlato di un plugin direalizzato dagli ingegneri di MacPaw, chiamato TogetherApp , che consente aidi un'azienda di inviare rapidamente informazioni ...... in cui tutti i membri del team vedono i propricome pari, non come rivali. " Tutti ... Usate i consueti strumenti di collaborazione, come Teams,e Zoom, quindi combinateli con l'analisi ...

Il telescopio James Webb mette in crisi la cosmologia, o forse no Le Scienze

Nelle gole della Maggia equilibristi dinamici in azione. Disciplina di corpo libero, richiede capacità di concentrazione, postura e assicura benessere ...