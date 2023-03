I Cavalieri dello Zodiaco: il nuovo trailer del film live-action "Knights of the Zodiac: The Beginning" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il 28 aprile debutterà in Giappone il film live-action intitolato Knights of the Zodiac: The Beginning e il trailer regala qualche scena delle nuove avventure dei Cavalieri dello Zodiaco. Il nuovo film live-action che porterà sul grande schermo le avventure dei Cavalieri dello Zodiaco ha ora un nuovo trailer, in cui appaiono anche Sean Bean e Famke Janssen. Nel video promozionale del progetto intitolato Knights of the Zodiac: The Beginning, in arrivo il 28 aprile nelle sale giapponesi, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il 28 aprile debutterà in Giappone ilintitolatoof the: Thee ilregala qualche scena delle nuove avventure dei. Ilche porterà sul grande schermo le avventure deiha ora un, in cui appaiono anche Sean Bean e Famke Janssen. Nel video promozionale del progetto intitolatoof the: The, in arrivo il 28 aprile nelle sale giapponesi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedCapes_it : Knights of the Zodiac – Ikki e Seiya combattono nel trailer del live-action dei Cavalieri dello Zodiaco… - Il_Paradroide : Saint Seiya: The Beginning, nuovo trailer e data d'uscita per il film live action de I Cavalieri dello Zodiaco… - IGNitalia : Il film live action de I Cavalieri dello Zodiaco si chiamerà #SaintSeiya: The Beginning e debutterà ad aprile nei c… - ANIMEMA68446248 : Saint Seiya - I cavalieri dello zodiaco Hentai: Pubblicato nuovo esclusivo fumetto colorato Hentai a tema: Pegasus… - robopopweb : Il film de I Cavalieri dello zodiaco si mostra in un nuovo trailer pieno d'azione #KotZmovie #MasamiKurumada… -