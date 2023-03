I bambini con genitori dello stesso sesso crescono bene. I risultati di uno studio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Alcuni ricercatori hanno confrontato lo sviluppo dei figli di coppie eterosessuali con quello di genitori lesbiche e gay. Ecco che cosa è emerso Leggi su vanityfair (Di mercoledì 8 marzo 2023) Alcuni ricercatori hanno confrontato lo sviluppo dei figli di coppie eterosessuali con quello dilesbiche e gay. Ecco che cosa è emerso

