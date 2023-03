I 5 possibili sostituti di Rabiot alla Juve | da Milinkovic Savic a Koopmeiners

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 8 marzo 2023) In che direzione va il futuro dellantus? Tra addii e nuove acquisizioni, la Continassa si prepara a un mercato estivo teso e difficile. Il principale problema riguarda il francese Adrien, che sembra sempre più vicino a lasciare la squadra a fine stagione.ha espresso la sua ambizione di voler ancora giocare la Champions League, ma quella speranza per lantus sembra vaga, tra le penalizzazioni e letà di scalata in Europa League. In più, le proposte d’ingaggio a doppia cifra provenienti dPremier League rendono difficile per il club di mantenere. Laha quindi bisogno di trovare un sostituto a breve termine. L’acquisto disembra ancora un sogno per la ...