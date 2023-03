House of the Dragon: lo showrunner anticipa un dettaglio della stagione 2; George R.R. Martin loda la serie (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutti attendono la seconda stagione di House of the Dragon, e mentre lo showrunner anticipa un interessante dettaglio sui nuovi episodi, George R. R. Martin loda l'operato della produzione HBO. Tra le seconde stagioni più attese del mondo della serialità si annovera sicuramente House of the Dragon, la serie prequel de Il trono di spade tratta dall'opera cartacea di George R. R. Martin. E di recente lo showrunner della serie ha deciso di renderenoto un dettaglio alquanto interessante sui nuovi episodi, mentre l'autore dei libri non ha potuto che ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutti attendono la secondadiof the, e mentre loun interessantesui nuovi episodi,R. R.l'operatoproduzione HBO. Tra le seconde stagioni più attese del mondoserialità si annovera sicuramenteof the, laprequel de Il trono di spade tratta dall'opera cartacea diR. R.. E di recente loha deciso di renderenoto unalquanto interessante sui nuovi episodi, mentre l'autore dei libri non ha potuto che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paIagingantok : craving pomodoro ng the old spaghetti house ???????? - itsophosts : ho finito the decagon house murders e ve lo consiglio se siete appassionati di gialli (e un pizzico di horror), io… - ImDaia_ : Pensavo solo a Matt Smith in House of the dragon ora sono passata all'ossessione di #PedroPascal - Azzopar05342884 : RT @d_arcy07: The 'Aurora'..a town house in Sliema, Malta ?????? - GianlucaOdinson : House of the Dragon: Ryan Condal condivide un'anticipazione sulla stagione 2 | TV - -