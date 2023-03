Højlund primo obiettivo di Giuntoli | affondo in estate se parte Osimhen

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... filicolomb : Grande attenzione difensivamente per l’Udinese e tanti meriti vanno a Jaka Bijol. 11 salvataggi, 3 intercetti e 1… - filicolomb : Soprattutto nel primo tempo, si è rivisto il vecchio Milan che andava a pressare alto e che muoveva la palla con qu… -

... Mæhle 5.5; Lookman 5 (dal 24 st Muriel 5.5), Éderson 6 (dal 18 st Boga 6);5. A ... al 41 st Messias Ammonizioni: Toloi, Leao, Gasperini (dalla panchina), Thiaw, Krunic Recupero: 1 nel...La curiosità: Rasmusè il più giovane giocatore nei maggiori cinque campionati europei ad ... in attacco out Zapata per una lesione digrado alla coscia destra. Di seguito la situazione ...... solido, aggressivo, puntuale ad ogni intervento su Rasmus, crack offensivo di questa, ... Anche se ilnon ha toccato palla (per via degli zero tiri in porta dell'Atalanta) e lo svedese è ...