(Di mercoledì 8 marzo 2023) La partita contro l’Atalanta che attende il Napoli sabato pomeriggio non sarà solo una sfida sul campo: l’Atalanta è anche una vetrina di mercato e al Napoli fanno gola tre dei giocatori di Gasperini. Si tratta di, scrive il Corriere dello Sport. Sono tutti e tre ipiùsuldel direttore sportivo del Napoli, Cristiano. “Napoli-Atalanta è scudetto e Champions, un posto tra isu piani diversi, ma anche una serie di incroci che oggi sono idee e domani si vedrà. E tutto o quasi gira intorno all’attacco”.sabato non ci sarà, è infortunato. “ma è uno che il dsconserva nel cassetto dei () nomi da una vita. Dai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Hojlund, #Koopmeiners e Lookman, i desideri più grandi sul taccuino di #Giuntoli (CorSport) #NapoliAtalanta sarà… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, occhi su Lookman, Koopmeiners e Hojlund dell'Atalanta: Giuntoli li segue - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, occhi su Lookman, Koopmeiners e Hojlund dell'Atalanta: Giuntoli li segue - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, occhi su Lookman, Koopmeiners e Hojlund dell'Atalanta: Giuntoli li segue - apetrazzuolo : CDS - Napoli, occhi su Lookman, Koopmeiners e Hojlund dell'Atalanta: Giuntoli li segue -

... Musso 6.5; Toloi 6, Demiral 6, Djimsiti 5.5; Ruggeri 6, De Roon 6,6 (dal 41 pt Ederson 6), Maehle 6; Lookman 5.5 (dal 18 st Muriel 6),5.5 (dal 46 st Vorlicky s.v.), Boga 6.5 (...Poi ci provano Maehle,, ma il primo tempo termina sullo 0 - 0. Nella ripresa l'Atalanta alza il ritmo e si rende pericolosa in due occasioni con Lookman, prima fermato da ...Atalanta - Udinese (0 - 0). Atalanta (3 - 4 - 3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle,(41' pt Ederson), De Roon, Ruggeri; Lookman (18' st Muriel),(46' st Vorlicky), Boga (17' st Pasalic). (31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Okoli, 77 Zappacosta, 93 Soppy,). All.: Gasperini.

CDS - Napoli, occhi su Lookman, Koopmeiners e Hojlund dell ... Napoli Magazine

Secondo Il Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli, avrebbe messo nel mirino tre calciatori dell'Atalanta: "Giuntoli avrebbe messo gli occhi su tre calciatori attualmente in forza al ...Non solo Højlund. Il Napoli monitora diversi talenti dell'Atalanta. Tra questi anche Lookman e Koopmeiners come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. L'olandese è seguito dai tempi dell'Atal ...