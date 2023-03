Hockey ghiaccio | Alps League 2022-2023 | Ritten e Cortina vincono | sconfitta per Vipiteno

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Due vittorie e una; è questo il bilancio delle tre squadre impegnate oggi, martedì 7 marzo, nelle rispettive gare-1 valide per i quarti di finale del Campionatodisu. Nello specificoha superato agilmente il Kitzbuhel per 3-0,ha invece trovato il successo solo all’extratime con il Lustenau (5-4) mentreha dovuto cedere il passo con lo Jesenice (4-2). Trionfo senza storia dunque per Renon, abile a condurre la gara con forza e carisma, sbloccando il risultato al 3:51 del secondo periodo con Pechlaner, per poi chiudere la pratica nell’ultimo atto prima con Giacomuzzi (14:57) e poi con Spinell (19:13). Decisamente più sofferta invece la partita di ...

Secondo atto dei quarti di finale nel campionato della ItalianLeague: i Mastini , prima testa di serie del tabellone, saranno in pista martedì sera, 7 ...Varese - Bressanone sul, ...Quattro campioni, tra i 40 giocatori russi della Nhl, la NationalLeague, il massimo ...Ovechkin non solo è russo, ma in occasione delle elezioni presidenziali del 2018 creò un movimento, Putin Team, per favorire la rielezione di Vladimir Putin, grande appassionato dicome lo è ...

Buona la prima per Bolzano. La squadra italiana ha vinto gara-1 dei quarti di finale validi per i play off del Campionato ICE League 2022-2023 di hockey su ghiaccio, battendo in casa il Black Wings Li ...Arriva una notizia molto importante dal mondo dell’hockey su ghiaccio. L’IIHF ha infatti annunciato nella giornata odierna il rinvio dei Campionati Mondiali 2023 femminile riservati alla prima divisio ...