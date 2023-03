“Ho speso 32mila euro in pochi giorni”. Bufera sulla giovane vip italiana. E fa vedere come (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’influencer che ha speso 32mila euro in 5 giorni. Quanto si può spendere in 5 giorni di vita più o meno normale se sei una ragazza di 21 anni? La domanda non è scontata e di certo non lo è la risposta. Se lo andiamo ad esempio a chiedere ad una ragazza normale, borghese diciamo per utilizzare un termine deliziosamente arcaico, questa potrà risponderci che varia a seconda delle cose da fare. Allora definiamo un obiettivo e andiamo col confronto. Una sera in discoteca, una sera uscire con gli amici, mettiamoci qualche bevuta, il parcheggio e via. Una 21enne normale, probabilmente potrebbe spendere in questi cinque giorni di follia forse 200 euro, chi più, chi meno. Se invece facciamo questa domanda alll’influencer Giulia Ottorini i costi si alzano e non poco. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’influencer che hain 5. Quanto si può spendere in 5di vita più o meno normale se sei una ragazza di 21 anni? La domanda non è scontata e di certo non lo è la risposta. Se lo andiamo ad esempio a chiedere ad una ragazza normale, borghese diciamo per utilizzare un termine deliziosamente arcaico, questa potrà risponderci che varia a seconda delle cose da fare. Allora definiamo un obiettivo e andiamo col confronto. Una sera in discoteca, una sera uscire con gli amici, mettiamoci qualche bevuta, il parcheggio e via. Una 21enne normale, probabilmente potrebbe spendere in questi cinquedi follia forse 200, chi più, chi meno. Se invece facciamo questa domanda alll’influencer Giulia Ottorini i costi si alzano e non poco. La ...

