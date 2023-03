“Ho maledetto il mio corpo e sono ripartita più forte di prima” | Giorgia Soleri su Pechino Express

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 8 marzo 2023)è tra le protagoniste dell’edizione 2023 di, in onda da giovedì 9 marzo su Sky Uno, dove è in coppia con Federica Fabrizio, in arte Federippi, con cui forma la coppia denominata “Le Attiviste“. Ad unirle non c’è solo un grande rapporto di amicizia, ma anche il desiderio di lottare per temi a loro particolarmente cari:si sta impegnando affinché vengano riconosciute patologie spesso ritenute invisibili, mentre Federica è concentrata soprattutto sui diritti sociali. Ed è stata proprio la volontà di allargare il bacino di persone che posessere toccate da questioni per loro importanti che ha spinto la poeta ad accettare la proposta di Sky: “Il nostro obiettivo era allargare il target delle persone a cui possiamo trasmettere i temi per noi ...