"Ho capito chi vince qua". Gf Vip, la scoperta di Tavassi. Ed ecco cosa si dice nella casa (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Finale del GF Vip 7 è sempre più vicina. Il 3 aprile sembrava nient'altro che un miraggio per i vipponi dello spiato appartamento di Cinecittà, invece adesso comincia a farsi più concreta ai loro occhi, come per quelli del pubblico. Pronostici, sondaggi e anche loro fanno ipotesi su chi sarà il possibile vincitore. Naturalmente per loro è molto più difficile fare questo tipo di ragionamenti, non sapendo chi è sul serio amato o meno dai telespettatori del GF Vip 7 che possono cambiare idea anche da una puntata all'altra. Il meno considerato può pensare di essere il più seguito e viceversa. Edoardo Tavassi ha le idee chiare. GF Vip 7, chi vince? cosa dice Edoardo Tavassi Un esempio di quanto può essere sbagliata la percezione di concorrente del GF Vip 7? Davide Donadei lo ha dimostrato ...

