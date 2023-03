"Ho avuto problemi". Nuovo dramma per Fedez (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Il tumore al pancreas è stato un evento molto traumatico e soltanto oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale. Li ho cambiati nel corso dei mesi fino a trovarne uno che proprio non era adatto a me. Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico, molto forti, al punto da provocarmi dei tic nervosi alla bocca, da impedirmi di parlare in maniera libera. Avendomi dato effetti collaterali forti, ho dovuto sospendere senza scalarlo, cosa che solitamente non si fa a meno che non ci siano rischi importanti. Io sono stato costretto a sospenderlo e ha provocato un effetto rebound, che non auguro a nessuno. Grazie a mia moglie, l'unica a starmi vicino". Lo ha detto Fedez, nelle stories di Instagram, ammettendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Il tumore al pancreas è stato un evento molto traumatico e soltanto oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale. Li ho cambiati nel corso dei mesi fino a trovarne uno che proprio non era adatto a me. Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico, molto forti, al punto da provocarmi dei tic nervosi alla bocca, da impedirmi di parlare in maniera libera. Avendomi dato effetti collaterali forti, ho dovuto sospendere senza scalarlo, cosa che solitamente non si fa a meno che non ci siano rischi importanti. Io sono stato costretto a sospenderlo e ha provocato un effetto rebound, che non auguro a nessuno. Grazie a mia moglie, l'unica a starmi vicino". Lo ha detto, nelle stories di Instagram, ammettendo ...

