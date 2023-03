Haylie Duff collabora di nuovo con le sue co-star di Napoleon Dynamite grazie a Cyko KO | The Animated Series

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 8 marzo 2023) L'ingresso dinel cast diKO: Thesi aggiunge a quello di tanti suoi colleghi da; cosa dobbiamo aspettarci da questo progetto? Anche, come altri suoi colleghi di, si è unita al cast diKO: The. Al suo fianco troviamo Jon Heder, Tina Majorino, Efren Ramirez e Jon Gries. È stato Deadline a riportare l'informazione in esclusiva, unendola alla lista delle serie animate attualmente in lavorazione. Basato sull'omonimo fumetto candidato al Ringo Award di Rob Feldman, questoprogetto introduce la storia di un "eroe che rompe la quarta ...