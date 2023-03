Harry e Meghan Markle stanno per traslocare dall' America?

(Di mercoledì 8 marzo 2023) La popolarità dei Sussex negli States è ai minimi storici, e gli sfottò (vedi South Park e Chris Rock) si moltiplicano. Per questo i duchi secondo la stampa britannica mediterebbero di trasferirsi, almeno per un po', altrove: magari in Canada o in Sud Africa, dove godono di maggiori simpatie

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Nessun reale ha partecipato al battesimo di Lilibet, la figlia di Harry e Meghan - infoitcultura : Harry e Meghan, la figlia Lilibet è stata battezzata: ora è principessa - infoitcultura : Battezzata figlia di Harry e Meghan, ora è principessa Lilibet - infoitcultura : Lilibet Diana (figlia di Harry e Meghan) è stata battezzata in California - infoitcultura : Lilibet Diana è stata battezzata (e Harry e Meghan la chiamano «principessa»…) -

Ha ricevuto il battesimo in casa "la principessa Lilibet Diana", figlia secondogenita dei duchi ribellinata negli Usa nel giugno 2021. L'annuncio è stato diffuso dai media britannici e confermato dalla casa reale. La Bbc sottolinea come sia la prima volta che alla piccola venga ...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare Il principe: "Io, come mia mamma, diverso dalla famiglia" Il dilemma di: andare o non andare all'incoronazione di Carlo ...La figlia di, duchi di Sussex, Lilibet Diana, e' stata battezzata venerdi' a Montecito, in California, dove vivono. Lo ha rivelato oggi un portavoce della coppia. 'Posso confermare che la ...

Tra gli ospiti della cerimonia e padrini di Lilibet sono stati invece citati la nonna materna, Doria Ragland e Tayler Perry, il magnate che, così Harry e Meghan hanno raccontato nella docuserie ...La popolarità dei Sussex negli States è ai minimi storici, e gli sfottò (vedi South Park e Chris Rock) si moltiplicano. Per questo i duchi secondo la stampa britannica mediterebbero di trasferirsi, al ...