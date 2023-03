Harry e Meghan, ecco chi dei reali ha impacchettato le loro cose per lo sfratto (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il principe Harry e Meghan Markle dovranno lasciare la loro casa nel Regno Unito – il Frogmore Cottage – per volere di re Carlo. La coppia, dunque, non avrà più una casa in cui abitare se dovesse fare ritorno a Corte, anche solo per brevi periodi. Ma chi ha preso il loro posto nel piccolo appartamento londinese? Fino a qualche giorno fa le fonti riportavano che re Carlo avesse preso questa decisione per punire il figlio per quanto detto su Camilla nell’autobiografia. Secondo i media, inoltre, il Sovrano avrebbe deciso di riassegnare il Frogmore Cottage al principe Andrea, che presto dovrà lasciare il suo appartamento alla Royal Lodge. Il duca di York, infatti, non sarebbe più in grado di sostenerne le spese enormi dal momento che non è più un reale attivo e lavoratore. AnsaSecondo quanto riferito da una fonte ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il principeMarkle dovranno lasciare lacasa nel Regno Unito – il Frogmore Cottage – per volere di re Carlo. La coppia, dunque, non avrà più una casa in cui abitare se dovesse fare ritorno a Corte, anche solo per brevi periodi. Ma chi ha preso ilposto nel piccolo appartamento londinese? Fino a qualche giorno fa le fonti riportavano che re Carlo avesse preso questa decisione per punire il figlio per quanto detto su Camilla nell’autobiografia. Secondo i media, inoltre, il Sovrano avrebbe deciso di riassegnare il Frogmore Cottage al principe Andrea, che presto dovrà lasciare il suo appartamento alla Royal Lodge. Il duca di York, infatti, non sarebbe più in grado di sostenerne le spese enormi dal momento che non è più un reale attivo e lavoratore. AnsaSecondo quanto riferito da una fonte ...

