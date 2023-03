"Ha abbandonato tutto". Cutro, il video che rivela l'orrore: cosa è successo davvero (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono state avviate le procedure per l'estradizione di Gun Ufuk, il turco di 28 anni, arrestato nella tarda serata di ieri al confine con l'Austria con l'accusa di essere uno degli scafisti dell'imbarcazione naufragata il 26 febbraio davanti alle coste di Steccato di Cutro (Crotone). L'uomo è stato fermato dalla Polizia di frontiera e i Carabinieri che indagano sul naufragio. Subito dopo il naufragio erano finiti in carcere tre uomini, tra cui un minorenne, ritenuti gli altri tre scafisti. Gun Ufuk, che si è reso irreperibile subito dopo il naufragio, secondo il gip Michele Ciociola, che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare, sarebbe stato "lo scafista che conduceva l'imbarcazione e curava la motoristica del natante". Secondo il racconto di alcuni dei superstiti, Gun Ufuk, era colui che "faceva anche il meccanico quando la barca ha avuto problemi con il motore". ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono state avviate le procedure per l'estradizione di Gun Ufuk, il turco di 28 anni, arrestato nella tarda serata di ieri al confine con l'Austria con l'accusa di essere uno degli scafisti dell'imbarcazione naufragata il 26 febbraio davanti alle coste di Steccato di(Crotone). L'uomo è stato fermato dalla Polizia di frontiera e i Carabinieri che indagano sul naufragio. Subito dopo il naufragio erano finiti in carcere tre uomini, tra cui un minorenne, ritenuti gli altri tre scafisti. Gun Ufuk, che si è reso irreperibile subito dopo il naufragio, secondo il gip Michele Ciociola, che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare, sarebbe stato "lo scafista che conduceva l'imbarcazione e curava la motoristica del natante". Secondo il racconto di alcuni dei superstiti, Gun Ufuk, era colui che "faceva anche il meccanico quando la barca ha avuto problemi con il motore". ...

