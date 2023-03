Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Guterres, cruciale l'estensione dell'accordo sul grano: Lo ha detto il segretario generale Onu a Kiev - News24_it : Guterres, cruciale l'estensione dell'accordo sul grano -

E' "" che l'accordo sul grano in Ucraina venga esteso. Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonioin visita a Kiev. .Il trattato è considerato una componentedegli sforzi globali per proteggere il 30% della ... Il Segretario generale dell'ONU Antónioha elogiato i delegati, secondo un portavoce, che ...... l'Accordo di Parigi, preceduto da un accordo di cooperazione tecnologica Usa - Cina, creava anche il quadro istituzionale globale per gestire in modo negoziale questopassaggio., ...

Guterres, cruciale l'estensione dell'accordo sul grano Tiscali Notizie

E' "cruciale" che l'accordo sul grano in Ucraina venga esteso. Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres in visita a Kiev. (ANSA). (ANSA) ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Wagner: controllo parte est di Bakhmut. Guterres da Zelensky LIVE ...