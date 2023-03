Guidonia, minuto di silenzio alla Camera per i due piloti morti (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Esprimo a nome della Camera il cordoglio per la vicenda dell'incidente di Guidonia". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana al termine dell'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi sul naufragio di migranti sulle spiagge di Cutro. Il presidente Fontana ha invitato l'Aula, che l'ha osservato, a un minuto di raccoglimento per i due militari deceduti alle porte di Roma.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Esprimo a nome dellail cordoglio per la vicenda dell'incidente di". Così il presidente della, Lorenzo Fontana al termine dell'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi sul naufragio di migranti sulle spiagge di Cutro. Il presidente Fontana ha invitato l'Aula, che l'ha osservato, a undi raccoglimento per i due militari deceduti alle porte di Roma.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EdiGirolami : RT @andcasu: In Aula abbiamo appena osservato un minuto di silenzio per esprimere profondo cordoglio per la scomparsa dei piloti Giuseppe C… - DemoProSardi : RT @andcasu: In Aula abbiamo appena osservato un minuto di silenzio per esprimere profondo cordoglio per la scomparsa dei piloti Giuseppe C… - giuliacarlini9 : RT @andcasu: In Aula abbiamo appena osservato un minuto di silenzio per esprimere profondo cordoglio per la scomparsa dei piloti Giuseppe C… - PiniRosaria : RT @andcasu: In Aula abbiamo appena osservato un minuto di silenzio per esprimere profondo cordoglio per la scomparsa dei piloti Giuseppe C… - FraRealmini : RT @andcasu: In Aula abbiamo appena osservato un minuto di silenzio per esprimere profondo cordoglio per la scomparsa dei piloti Giuseppe C… -