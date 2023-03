Guerra Ucraina, Meloni: "Con Rutte dalla stessa parte, sostegno a Kiev a 360 gradi" (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2023 "Con il primo ministro Rutte ci troviamo dalla stessa parte ed abbiamo discusso di come implementare e coordinare ancora meglio la nostra assistenza all'Ucraina, che continuerà a 360 gradi". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa al termine dell'incontro con il Primo ministro del Regno dei Paesi Bassi, Mark Rutte. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2023 "Con il primo ministroci troviamoed abbiamo discusso di come implementare e coordinare ancora meglio la nostra assistenza all', che continuerà a 360". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa al termine dell'incontro con il Primo ministro del Regno dei Paesi Bassi, Mark. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Flora è scampata alla guerra in Ucraina. Ne ha passate tante e merita una bella adozione che sia per sempre. Vi asp… - sole24ore : ?? È stato un gruppo pro-Ucraina a sabotare i gasdotti Nord Stream lo scorso anno. ? Segui gli aggiornamenti sulla g… - Linkiesta : La carta di #Putin per vincere in #Ucraina si chiama #Trump Sconfitto militarmente e politicamente, al Cremlino re… - GnrDre : RT @UKRinIT: Ambasciatore d’Ucraina @melnyk_yaroslav; 'Qui si sente anche un orgoglio straordinario per i nostri scrittori, illustratori ed… - luigiboschi : Putin minaccia l’atomica ma in Donbas già usa le tattiche -