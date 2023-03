Guerra Ucraina, Meloni: "Con Rutte dalla stessa parte, sostegno a Kiev a 360 gradi" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 08 marzo 2023 "Con il primo ministro Rutte ci troviamo dalla stessa parte ed abbiamo discusso di come implementare e coordinare ancora meglio la nostra assistenza all'Ucraina, che continuerà a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 08 marzo 2023 "Con il primo ministroci troviamoed abbiamo discusso di come implementare e coordinare ancora meglio la nostra assistenza all', che continuerà a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Flora è scampata alla guerra in Ucraina. Ne ha passate tante e merita una bella adozione che sia per sempre. Vi asp… - sole24ore : ?? È stato un gruppo pro-Ucraina a sabotare i gasdotti Nord Stream lo scorso anno. ? Segui gli aggiornamenti sulla g… - Linkiesta : La carta di #Putin per vincere in #Ucraina si chiama #Trump Sconfitto militarmente e politicamente, al Cremlino re… - Scai2 : RT @Foscari1991: #Georgia Questa foto che vedete qui sotto è la più grande minaccia ai dittatori come Putin, che ha scatenato la guerra pro… - Christian1987Te : @PaoloBorg @Luigi_Preti 4. ONU ED EU PER INDEBOLIRE LA RUSSIA, PER TRASFORMARE (PER I RUSSI) L'UCRAINA IN UNA STALI… -