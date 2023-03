Guerra in Ucraina, l’annuncio di Wagner: conquistata tutta la parte orientale di Bakhmut (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ultimi aggiornamenti dalla Guerra in Ucraina, dove si è giunti al giorno 378 del conflitto. “Strada aperta” per le truppe russe nella conquista dell’Ucraina orientale qualora Mosca prendesse il controllo definitivo di Bakhmut: è quanto ipotizzato dal presidente Volodymyr Zelensky, che in un’intervista alla Cnn difende la sua volontà di mantenere la resistenza nella città ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ultimi aggiornamenti dallain, dove si è giunti al giorno 378 del conflitto. “Strada aperta” per le truppe russe nella conquista dell’qualora Mosca prendesse il controllo definitivo di: è quanto ipotizzato dal presidente Volodymyr Zelensky, che in un’intervista alla Cnn difende la sua volontà di mantenere la resistenza nella città ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ale_dibattista : Ricordare la propaganda che hanno fatto (ed abbiamo subito) sulla guerra in Afghanistan (gran parte della quale ven… - sole24ore : ?? È stato un gruppo pro-Ucraina a sabotare i gasdotti Nord Stream lo scorso anno. ? Segui gli aggiornamenti sulla g… - Linkiesta : La carta di #Putin per vincere in #Ucraina si chiama #Trump Sconfitto militarmente e politicamente, al Cremlino re… - fildelmonte : 2-Nella #battaglia di #Bakhmut le tattiche di #Wagner hanno “fatto scuola” anche ai regolari dell’#EsercitoRusso.… - gpercia : RT @Foscari1991: #Georgia Questa foto che vedete qui sotto è la più grande minaccia ai dittatori come Putin, che ha scatenato la guerra pro… -