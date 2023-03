Guarda la sconfitta di Bologna contro il Partizan (Di mercoledì 8 marzo 2023) sconfitta casalinga per la Virtus Bologna nella serata di Eurolega. Le Vu Nere, al secondo ko consecutivo, si arrendono (79 - 88) contro il Partizan ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 8 marzo 2023)casalinga per la Virtusnella serata di Eurolega. Le Vu Nere, al secondo ko consecutivo, si arrendono (79 - 88)il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RezdoraLayla : @biifiib @sbonaccini Guarda, per come conosco ''Il Bonna'' ti garantisco che brucia tanto la sconfitta. E sarebbe u… - cinziaju : RT @Pasky973: Magari potreste togliere il follower di questo dybalino di merda? Ma guarda come è dispiaciuto per la sconfitta della #Juvent… - fpiersimoni : @forzanabuli Ma dai, come fai a paragonarle... Guarda che senza il - 15 quella di ieri sarebbe una normalissima sco… - Antonel88662921 : @Stronza Guarda che questa è proprio la più becera propaganda che si possa immaginare. Combattono nelle trincee, co… - Pasky973 : Magari potreste togliere il follower di questo dybalino di merda? Ma guarda come è dispiaciuto per la sconfitta del… -