GTWC Europe | inizia la stagione con i test del Paul Ricard Prima gara a Monza a fine aprile

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Si sono conclusi in quel delpre-stagioanali del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS.laa per quanto riguarda la più importante categoriaa riservata alle ruote coperte che si aprirà acon una tre ore da non perdere. La sessione collettiva in Francia ha visto 48 auto al via, quasi tutti i team hanno preso parte ad una due giorni che ha visto per lavolta nel ‘Vecchio Continente’ la Ferrari 296 GT3, la Lamborghini Huracan GT3 EVO2, la Porsche 911 GT3-R (992) e la McLaren 720S EVO GT3. Audi ha monopolizzato la scena nellagiornata con Comtoyou Racing #11 e Tresor Attempto Racing #40, mentre Akkodis ASP #88 ha primeggiato nella ...

... Formula E , World Rally Championship , NTT Indycar Series , Fanatec GT World Challenge, la ... MotoGP, il rally, la Indy, il, il Wec, la SuperBike, tutto praticamente...l'abbonato Sky è ...Un successo strepitoso (anche vista la qualità dei rivali: secondo si è classificato l'ex Formula Uno Timo Glock su BMW) che ha favorito lo sbarco nel. Nella serie internazionale Nova ...Da oggi sono infatti disponibili i biglietti per la tappa italiana del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS, la serie più famosa al mondo per vetture GT3 promossa dall'SRO Motorsports ...

Mercedes-AMG Team AlManar Racing by GetSpeed 2023 will compete in the Endurance classification of the Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS with a top-class driver trio. In the colours of ...La squadra di Samantha Tan ha scelto di collaborare con la Rinaldi Racing iniziando la stagione sulla 488 in attesa che arrivi la 296, mentre il team britannico debutta con la sua McLaren e tanta vogl ...