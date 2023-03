Gruppo Volkswagen - Effetto Ira | congelata la gigafactory nell' Est Europa | si punta sugli Usa

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ilavrebbe deciso di sospendere uno dei suoi progetti diinper privilegiare la costruzione di un'analoga struttura in Nord America. Lo scrive il Financial Times, sottolineando come la decisione sia direttamente legata alle conseguenze dell'Inflation Reduction Act statunitense, il pacchetto protezionistico di agevolazioni da 369 miliardi di dollari varato dall'amministrazione Biden per promuovere le produzioni manifatturiere negli Stati Uniti e la transizione dell'industria automobilistica alla mobilità elettrica. L'incontro. In particolare, la testata britannica parla di un incontro avvenuto la scorsa settimana tra i rappresentanti deltedesco e alcuni funzionari dell'Unione europea: durante la riunione Wolkswagen avrebbe indicato la possibilità di ricevere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertomassari : ++Per fare un confronto con i concorrenti, è pari a più del doppio rispetto al Gruppo Volkswagen, quattro volte Toy… - VillaggioTecno : Gruppo Volkswagen: risultato solido nel 2022 - LuigiF97101292 : RT @StartMagNews: L’Ira di Biden assesta un altro colpo alla #Germania: #Audi è pronta ad aprire il suo primo centro di produzione sul suol… - tiac87 : @fdragoni Infatti. Audi ha detto che dal 2026 produrrà solo auto evb. Alfa dal 2027. Mercedes dal 2030. Mercedes st… - PaolaSimonin : @Margi625 @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Infatti penso al gruppo Volkswagen -

Basata sulla piattaforma MQB dele prodotta nello stabilimento di Györ, in Ungheria, la gamma Audi Q3 adotta propulsori a quattro cilindri in linea, fatta eccezione per le varianti ..., piu o meno un anno fa aveva annunciato che avrebbe costruito un nuovo stabilimento per veicoli elettrici proprio accanto alla sua sede di Wolfsburg, ma Arno Antlitz, Cfo del, in ...Si tratta di un dato davvero impressionante, considerando che risulta essere fino a cinque volte superiore rispetto a quello che fanno registrare i diretti concorrenti del, Toyota e ...

Gruppo Volkswagen - "Effetto Ira": congelata la gigafactory nell'Est ... Quattroruote

Il gruppo Volkswagen avrebbe deciso di sospendere uno dei suoi progetti di gigafactory in Europa per privilegiare la costruzione di un'analoga struttura in Nord America. Lo scrive il Financial Times, ...Annuncio vendita Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 CV SCR DSG Life usata del 2021 a Rende, Cosenza nella sezione Auto usate di Automoto.it ...