Green pass falsi a familiari, condannati genero e figlia del boss dell’Alleanza di Secondigliano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gup di Napoli Fabrizio Finamore ha escluso l’aggravante mafiosa contestata a Luca Esposito e Maria Bosti, rispettivamente genero e figlia del boss dell’Alleanza di Secondigliano Patrizio Bosti, nell’ambito dell’indagine sui Green pass e sui centificati per i tamponi falsi. Entrambi gli imputati – difesi dagli avvocati Raffaele Chiummariello, Anna Ziccardi e Nicola Pomponio – sono stati però condannati, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato, per il reato di corruzione e falso. Il Giudice ha comminato 5 anni e 6 mesi a Luca Esposito e a 4 anni e 10 mesi Maria Bosti. La Procura aveva chiesto per entrambi nove anni di carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gup di Napoli Fabrizio Finamore ha escluso l’aggravante mafiosa contestata a Luca Esposito e Maria Bosti, rispettivamentedeldiPatrizio Bosti, nell’ambito dell’indagine suie sui centificati per i tamponi. Entrambi gli imputati – difesi dagli avvocati Raffaele Chiummariello, Anna Ziccardi e Nicola Pomponio – sono stati però, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato, per il reato di corruzione e falso. Il Giudice ha comminato 5 anni e 6 mesi a Luca Esposito e a 4 anni e 10 mesi Maria Bosti. La Procura aveva chiesto per entrambi nove anni di carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GavinoSanna1967 : CHI È L’UNTORE? I sostenitori green pass covid dicono di agire in nome della loro libertà di non essere infettati.… - borghi_claudio : @Luca_Fantuzzi Sul green pass sono stato in minoranza e sono anche riuscito a far cambiare idea a tutti. Sul PNRR s… - SoniaLaVera : RT @lgpapaleo: Due pesi e due misure:Gli anarchici devastano Torino con la “tolleranza” delle forze dell’ordine che invece usavano manganel… - bb_1774 : RT @GavinoSanna1967: CHI È L’UNTORE? I sostenitori green pass covid dicono di agire in nome della loro libertà di non essere infettati. Cai… - cecchin1_nadia : RT @FantuzziF: No. Siamo troppo oltre. Addirittura a viso scoperto sui social a vantarsi dei furti. E tutte quelle inflessibili forze dell’… -