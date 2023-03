"Grazie per l'impegno": Mediaset, il gesto di Pier Silvio Berlusconi | Guarda (Di mercoledì 8 marzo 2023) Pier Silvio Berlusconi è molto attento ai suoi dipendenti. Ma è anche molto attento sul fronte della tutela dei diritti delle donne e così a Mediaset questo 8 marzo non è passato inosservato. Il numero uno del Biscione ha infatti deciso di regalare un mazzo di mimose a tutte le dipendenti dell'azienda con un biglietto chiaro firmato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi: "Buona festa della donna e Grazie sempre per il tuo impegno", si legge sul bigliettino a corredo della mimosa. Tra le prime a postare la foto del dono la conduttrice Barbara d'Urso. Qualcuno aveva pensato a un regalo solo per la d'Urso: "Omaggio "esclusivo" di Pier Silvio a D'Urso? No, oggi tutte le lavoratrici ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023)è molto attento ai suoi dipendenti. Ma è anche molto attento sul fronte della tutela dei diritti delle donne e così aquesto 8 marzo non è passato inosservato. Il numero uno del Biscione ha infatti deciso di regalare un mazzo di mimose a tutte le dipendenti dell'azienda con un biglietto chiaro firmato dallo stesso: "Buona festa della donna esempre per il tuo", si legge sul bigliettino a corredo della mimosa. Tra le prime a postare la foto del dono la conduttrice Barbara d'Urso. Qualcuno aveva pensato a un regalo solo per la d'Urso: "Omaggio "esclusivo" dia D'Urso? No, oggi tutte le lavoratrici ...

