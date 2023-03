Grazie Antonello | da tutte le donne di ieri e di oggi

Leggi su dilei

(Di mercoledì 8 marzo 2023)Venditti è nato l’8 marzo 1949. E non è un caso che sia venuto al mondo nel giorno della Festa delle. Lui che è stato tra i più bravi, negli anni del cantautorato anni ’70 e ’80 a raccontare l’amore e l’universo femminile con semplicità, sensibilità e gentilezza. Che ha cantato sogni, speranze, illusioni e disillusioni dei ragazzi di quegli anni, in cui si sono riconosciuti anche le generazioni successive. Lui, che negli anni ’70, diceva con coraggio a Sara, studentessa liceale con una nuova vita dentro di sé: “Vai dritta non ti devi vergognare, le tue amiche lasciale parlare, è stato solo amore, se nel banco non c’entri più. Tu non sei più sola, il tuo amore gli basterà. Il tuo bambino, se ci credi nascerà” (Sara, 1974)., che cantava della voglia di libertà dei 18enni degli anni ’60. “Era l’anno dei mondiali ...