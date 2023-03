Grande partecipazione all’Electric Night Party di Bonaldi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Mercoledì 1 marzo la concessionaria Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia di via Quinto Alpini, 8, Bergamo si è trasformata nello scenario di un viaggio tra passato e futuro, il cui protagonista indiscusso è stato il nuovo Volkswagen ID. Buzz (insieme alla gamma ID) e dove lo stile vintage si è unito alla tecnologia dell’elettrico. Ospite d’eccezione la campionessa olimpica di snowboard Michela Moioli che, arrivata a bordo del rinnovato, iconico van, ha parlato di performance sportive e nuovi obiettivi per il futuro. “La mobilità elettrica è una delle chiavi per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che Volkswagen si è posta. – spiega Gianmaria Berziga, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia – La nostra strategia Way to Zero prevede di raggiungere la neutralità di emissioni di CO2 entro il 2050. Per farlo, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 marzo 2023) Mercoledì 1 marzo la concessionaria– Gruppo Eurocar Italia di via Quinto Alpini, 8, Bergamo si è trasformata nello scenario di un viaggio tra passato e futuro, il cui protagonista indiscusso è stato il nuovo Volkswagen ID. Buzz (insieme alla gamma ID) e dove lo stile vintage si è unito alla tecnologia dell’elettrico. Ospite d’eccezione la campionessa olimpica di snowboard Michela Moioli che, arrivata a bordo del rinnovato, iconico van, ha parlato di performance sportive e nuovi obiettivi per il futuro. “La mobilità elettrica è una delle chiavi per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che Volkswagen si è posta. – spiega Gianmaria Berziga, Amministratore Delegato e Direttore Generale di– Gruppo Eurocar Italia – La nostra strategia Way to Zero prevede di raggiungere la neutralità di emissioni di CO2 entro il 2050. Per farlo, ...

