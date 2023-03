Grande Fratello Vip, batosta per Signorini: l’ottava edizione tornerà nel 2025? (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le aspre critiche alla settima edizione del Grande Fratello Vip sono arrivate persino dai vertici di Mediaset. Com’è risaputo Pier Silvio Berlusconi ha rimproverato i toni e gli atteggiamenti dei gieffini, invitando tutti ad avere rispetto per il pubblico italiano. La sfuriata è arrivata anche allo stesso Alfonso Signorini, primo colpevole di questo cast così discusso. Stando ai rumors, in occasione di un recente summit, i vertici del Biscione avrebbero considerato di fermare il reality per almeno un anno, e non solo. Grande Fratello Vip: dura punizione per Signorini Dopo aver cancellato la diretta da La5 e Mediaset Infinity, Pier Silvio Berlusconi ha bacchettato Alfonso Signorini per i contenuti che il suo cast propone al Grande ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le aspre critiche alla settimadelVip sono arrivate persino dai vertici di Mediaset. Com’è risaputo Pier Silvio Berlusconi ha rimproverato i toni e gli atteggiamenti dei gieffini, invitando tutti ad avere rispetto per il pubblico italiano. La sfuriata è arrivata anche allo stesso Alfonso, primo colpevole di questo cast così discusso. Stando ai rumors, in occasione di un recente summit, i vertici del Biscione avrebbero considerato di fermare il reality per almeno un anno, e non solo.Vip: dura punizione perDopo aver cancellato la diretta da La5 e Mediaset Infinity, Pier Silvio Berlusconi ha bacchettato Alfonsoper i contenuti che il suo cast propone al...

