Grande Fratello Vip 7 Attilio Romita | Sono stato trattato male | mi hanno fatto a pezzi

Attilio Romita considera negativa la sua esperienza al Grande Fratello Vip 7, soprattutto per il trattamento che gli hanno riservato gli autori. Non tutti i concorrenti considerano positiva la loro esperienza al Grande Fratello Vip 7. Uno di questi è Attilio Romita, l'ex mezzobusto Rai non ha gradito il modo in cui è stato trattato dagli autori. Un'esperienza che la figlia gli aveva sconsigliato ed oggi, alla luce di quello che ha visto, rimpiange di non averla ascoltata. Attilio Romita tra i concorrenti entrati al Grande Fratello Vip 7 era uno dei più noti al pubblico della prima serata, vista la sua carriera ultra decennale al TG 1 ...

