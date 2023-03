Grade Fratello Vip 7, urla fuori dalle mura della casa: “Antonella stai attenta a…” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7, il reality show in onda su Canale 5 ha raggiunto un altro punto culminante, con una puntata piena di sorprese ed emozioni. La mattina successiva però la casa di Cinecittà si è risvegliata a suon di urla, che provenivano dall’esterno e chi ha ascoltato ha potuto capire che era un messaggio diretto ad Antonella Fiordelisi. Ma che cosa dicevano? GF Vip 2023, il messaggio per Antonella Fiordelisi La puntata andata in onda lunedì 6 marzo 2023 è stata particolarmente interessante, poiché il pubblico ha finalmente votato la giovane Oriana Marzoli come la prima finalista del reality show. Dopo lo show, questa mattina, i concorrenti hanno continuato a parlare della loro esperienza all’interno della casa, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 8 marzo 2023) Durante l’ultima diretta del GrandeVip 7, il reality show in onda su Canale 5 ha raggiunto un altro punto culminante, con una puntata piena di sorprese ed emozioni. La mattina successiva però ladi Cinecittà si è risvegliata a suon di, che provenivano dall’esterno e chi ha ascoltato ha potuto capire che era un messaggio diretto adFiordelisi. Ma che cosa dicevano? GF Vip 2023, il messaggio perFiordelisi La puntata andata in onda lunedì 6 marzo 2023 è stata particolarmente interessante, poiché il pubblico ha finalmente votato la giovane Oriana Marzoli come la prima finalista del reality show. Dopo lo show, questa mattina, i concorrenti hanno continuato a parlareloro esperienza all’interno, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Virgini72403194 : 'GRANDE FRATELLO' dovrebbe chiamarsi grande surgelato/grade donnaliso Perché si parla solo di quello. #INCORVASSI - JackAnimus : @GFVIP_Official @GrandeFratello per me e meglio che esce o antonella o nikita per sono le false e sono brave rescit… - JTarlev : Pillotato tutto dal grade fratello per cambiare idea a tutti quelli che non amavano Tontonella. Perché per loro… - GinoRoncato1 : @GrandeFratello Ma i casini non erano stati chiusi nel febbraio del 1958? Come mai a grade fratello è ancora… -