Governo Meloni pronto ad accogliere più migranti: corridoi umanitari, flussi più estesi, norme più semplici per chi vuole entrare legalmente (Di mercoledì 8 marzo 2023) Chi l’avrebbe mai detto: il Governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni sembra volersi preparare ad accogliere più migranti. Il provvedimento che finirà sul tavolo del consiglio dei ministri organizzato simbolicamente a Cutro, il luogo della strage di oltre 70 persone a poche decine di metri dalle coste, deve essere ancora definito e questo rivela qualche tensione all’interno della maggioranza. Ma tra i punti principali – spiegano fonti del Governo – corridoi umanitari, nuovi flussi e più estesi, semplificazioni per chi vuole entrare in Italia legalmente e pure misure per migliorare l’accoglienza nei centri. Naturalmente resta la linea dell’inasprimento delle pene nei confronti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Chi l’avrebbe mai detto: ildi centrodestra guidato da Giorgiasembra volersi preparare adpiù. Il provvedimento che finirà sul tavolo del consiglio dei ministri organizzato simbolicamente a Cutro, il luogo della strage di oltre 70 persone a poche decine di metri dalle coste, deve essere ancora definito e questo rivela qualche tensione all’interno della maggioranza. Ma tra i punti principali – spiegano fonti del, nuovie più, semplificazioni per chiin Italiae pure misure per migliorare l’accoglienza nei centri. Naturalmente resta la linea dell’inasprimento delle pene nei confronti ...

