Governo | Cdm domani 15 | 45 a Cutro | a odg dl ' flussi e contrasto immigrazione irregolare' **

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato in data 9 marzo 2023, alle ore 15.45, nella sede del Municipio di(KR). All'ordine del giorno il decreto su 'Disposizioni urgenti in materia didi ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione eall'" (Presidenza - interno -giustizia - difesa - lavoro e politiche sociali - affari esteri e cooperazione internazionale). (segue)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Meloni fa il CdM a Cutro come Berlusconi a Napoli e L’Aquila, è brava a fare la vittima, ad attaccare le opposizion… - ultimora_pol : Migranti, Giorgia #Meloni: 'Nessuna indicazione di emergenza da Frontex. Rotta non coperta dalle Ong. Ma davvero si… - Elisa34012803 : RT @dottorbarbieri: ????? Governo non cancellerà il #redditodicittadinanza ma lo modificherebbe attraverso separazione tra chi è occupabile e… - Agenparl : Governo, Chigi: domani alle 15,45 CDM a Cutro - - ZenatiDavide : Governo Meloni pronto ad accogliere più migranti: corridoi umanitari, flussi più estesi, norme più semplici per chi… -

... ilsta studiando un pacchetto di norme riguardante il dossier migranti. Il tipo di ... che sarà varato è ancora in corso di discussione tanto che il pre, inizialmente in agenda per oggi ...... Maurizio Leo, che ha spiegato come la delega arriverà inla prossima settimana. Tra le novità più attese c'è sicuramente la riduzione degli scaglioni fiscali da 4 a 3. Ricordiamo che il...... il ragionamento, arrivare insenza avere visto i testi. Tant'è che la riunione dei tecnici ... La scelta del, il più di destra della storia d'Italia, potrebbe spiazzare anche il Pd, che nel ...

**Governo: Cdm domani 15,45 a Cutro, a odg dl 'flussi e contrasto ... Gazzetta di Reggio

Pene piu' severe per gli scafisti, che saranno ancora piu' pesanti in caso di morte deLLE PERSONE trasportate. Potenziamento dei corridoi umanitari e procedure piu' snelle per i richiedenti asilo. Sul ...Stretta sugli scafisti e accoglienza ai migranti "legali": ecco il piano di misure sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato domani in via straordinaria nel Comune crotonese. E chiamato a fugare ...